Трамп сделал окончательное заявление о третьем сроке 7 29.10.2025, 10:25

7,484

Дональд Трамп

Президент США сослался на Конституцию.

Президент США Дональд Трамп исключил попытки остаться президентом на третий срок.

Как сообщает The Hill, об этом он сказал в общении со СМИ на борту президентского самолета по дороге в Южную Корею.

Трамп отметил, что имеет «лучшие цифры, которые когда-либо были у какого-либо президента за много лет», но в Конституции США четко прописано, что в третий раз баллотироваться ему нельзя.

«Если почитать её, там всё очень четко. Мне нельзя баллотироваться. Это очень плохо... Но у нас есть много замечательных людей», – сказал Дональд Трамп.

22-я поправка к Конституции гласит, что никто не может быть избран президентом США более чем на два срока.

Также на этой неделе Трамп заявил, что во время президентской кампании 2028 года не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента, чтобы остаться у власти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com