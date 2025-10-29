Идущие в Индию танкеры теневого флота России начали останавливаться 29.10.2025, 11:45

Иллюстративное фото

Из-за санкций США.

Танкер, направлявшийся из балтийского порта с грузом российской нефти в Индию, развернулся и лег в дрейф, сообщает Bloomberg. Необычный маневр, по всей видимости, предпринят после введения американских санкций против «Роснефти» и «Лукойла», которое заставило индийские НПЗ приостановить закупки нефти у России.

Танкер Furia 20 октября загрузил в Приморске 730 000 баррелей от «Роснефти» и отправился в путь, указывая в качестве порта назначения Сикку в индийском штате Гуджарат, где расположены НПЗ частной компании Reliance Industries и государственной Bharat Petroleum. Ожидалось, что он прибудет туда в середине ноября. Но во вторник Furia, проходя между Данией и Германией, развернулся, проплыл небольшое расстояние, резко снизил скорость и остановился, свидетельствуют данные Kpler и Vortexa.

После введения санкций США, в соответствии с которыми транзакции с «Лукойлом» и «Роснефтью» должны быть завершены до 21 ноября, индийские нефтеперерабатывающие компании начали приостанавливать закупки российской нефти. Reliance, ее главный импортер, получающая сырье по долгосрочному контракту от «Роснефти», сообщила, что будет следовать санкциям.

Государственные НПЗ также начали сворачивать поставки, которые традиционно переходят в собственность покупателя при разгрузке в его порту. Reliance в последнюю неделю увеличила число заказов на ближневосточную нефть, а российским поставщикам придется искать новых покупателей или ждать, пока будут придуманы пути обхода санкций.

Танкер Furia включен в черные списки Евросоюза и Великобритании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com