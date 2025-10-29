закрыть
29 октября 2025, среда, 13:30
Лукашенко уменьшил Барановичи на 100 гектаров

1
  • 29.10.2025, 13:02
  • 1,204
Лукашенко уменьшил Барановичи на 100 гектаров

Вероятно, дело в военном аэродроме, который находится рядом.

Указом Лукашенко изменены границы города Барановичи и Барановичского района. Из черты города исключены земельные участки фермерского хозяйства «Зооландшафтный парк» общей площадью 99,79 гектара и включены в состав Барановичского района, сообщает местное издание.

Вероятно, дело в военном аэродроме, который находится рядом.

Фермерскому хозяйству «Зооландшафтный парк» принадлежит известный Парк животных, куда отдыхать и посмотреть на природу приезжают гости со всей страны.

