Лукашенко уменьшил Барановичи на 100 гектаров

Лукашенко уменьшил Барановичи на 100 гектаров1
- 29.10.2025, 13:02
Вероятно, дело в военном аэродроме, который находится рядом.
Указом Лукашенко изменены границы города Барановичи и Барановичского района. Из черты города исключены земельные участки фермерского хозяйства «Зооландшафтный парк» общей площадью 99,79 гектара и включены в состав Барановичского района, сообщает местное издание.
Фермерскому хозяйству «Зооландшафтный парк» принадлежит известный Парк животных, куда отдыхать и посмотреть на природу приезжают гости со всей страны.