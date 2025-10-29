Проваливший визит в США Дмитриев обиделся на американскую газету 3 29.10.2025, 13:08

2,168

Кирилл Дмитриев

И решил судиться с The Washington Post.

Спецпредставитель Путинапо экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о намерении подать в суд на американскую газету The Washington Post из-за «недостоверной цитаты», пишет The Moscow Times.

18 октября издание опубликовало материал о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором Дмитриеву приписали слова: «Итог турне [президента Украины Владимира] Зеленского одним предложением — Путин снова всех переиграл». Газета ссылалась на телеграм-канал Дмитриева, в котором он репостнул сообщение канала «Пул №3», начинавшееся с этих слов.

После этого спецпредставитель российского президента заявил, что это — «еще один показательный случай искажения правды от фейковой The Washington Post». Дмитриев потребовал от газеты исправить цитату, принести ему извинения и провести внутреннее расследование. Однако по прошествии почти двух недель издание не изменило цитату. «Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени», — написал Дмитриев в соцсети Х 29 октября. Газета отреагировала на это и внесла уточнение. Спецпредставитель Путина после этого потребовал опубликовать исправления в следующем печатном издании. Он также отметил, что по-прежнему ждет извинений.

За время с момента публикации статьи The Washington Post Трамп отменил анонсированную ранее встречу с Путиным в Будапеште и ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла». Он сделал это из-за отказа Путина остановить войну на текущей линии соприкосновения. Дмитрий вылетел в Вашингтон на переговоры с администрацией Трампа. Однако договориться о чем-либо спецпредставителю Путина не удалось: никого из людей, принимающих решения, в Вашингтоне во время его визита не было, писала The Telegraph. Более того, министр финансов Скотт Бессент назвал Дмитриева «российским пропагандистом» за слова о том, что американские санкции никак не повлияют на Россию.

По итогам визита Дмитриев заявил, что он «очень четко» донес до США позицию Путина о том, что «только конструктивный и уважительный диалог принесет плоды». Также, по его словам, он передал американской стороне информацию об успешных испытаниях ракеты «Буревестник», о которых ранее рассказал Путин.

