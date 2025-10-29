В Словакии введут ограничение скорости движения для пешеходов 1 29.10.2025, 17:06

За попытку догнать автобус можно будет получить штраф.

С 1 января 2026 года в Словакии вступит в силу необычное правило: на тротуарах в населенных пунктах нельзя будет двигаться быстрее 6 километров в час. Парламент страны уже внес правки в законодательство о дорожном движении, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Новая норма распространяется не только на пешеходов, но и на велосипедистов, скейтбордистов, а также пользователей самокатов и электросамокатов — всех, кто имеет право передвигаться по тротуарам.

Автор поправки, депутат партии Smer и член правящей коалиции Любомир Важный, заявил, что цель закона — повысить безопасность пешеходов: «Количество столкновений с водителями самокатов растет. Теперь можно будет объективно установить, кто двигался слишком быстро».

Однако пока неясно, как именно власти намерены контролировать скорость пешеходов. Средняя скорость ходьбы человека составляет 4–5 км/ч, а темп 6,4 км/ч считается умеренным для людей с хорошей физической формой.

Поправка вызвала критику оппозиции и насмешки в соцсетях. Представитель либеральной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Пекар отметил, что пешеходам угрожают автомобили, а не самокаты: «Чтобы снизить число аварий, нужны безопасные велодорожки, а не абсурдные ограничения, при которых велосипедист едва может удержать равновесие».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com