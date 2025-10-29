В России начали набирать добровольцев для охраны НПЗ 29.10.2025, 19:27

НПЗ регулярно атакуют украинские беспилотники.

Минобороны открыло набор в мобильные огневые группы для защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак беспилотников. С этой целью власти Ярославской области ищут «подготовленных и патриотически настроенных граждан» России до 52 лет с хорошим состоянием здоровья и без судимости, сообщается в официальных группах администрации Даниловского и Любимского районов. Добровольцам предлагают заключить контракт с Минобороны РФ на три года в качестве резервистов. В их задачу будет входить охрана Ярославского НПЗ от атак дронов, передает The Moscow Times.

Перед заступлением на службу резервистам предстоит пройти «профессиональную переподготовку на полигоне в течение 15 дней», после чего их отправят на объект. Первое дежурство продлится 45 дней. Затем резервист сможет вернуться к месту жительства. Власти обещают официальное трудоустройство, обеспечение экипировкой и питанием, а также сохранение рабочего места и средней зарплаты на время сборов. Кроме того, резервистам выплатят 40 тысяч рублей от Минобороны и не менее 50 тысяч рублей от завода. Отдельно подчеркивается, что отправлять на фронт в Украину их не будут.

Также добровольцев для охраны энергетических и инфраструктурных объектов набирают в Нижегородской области. Им предлагают вступить в мобилизационный резерв «БАРС НН». Сначала новобранцев отправляют на полигон отрабатывать уничтожение воздушных целей и стрельбу, проходить медицинскую, инженерную, тактическую подготовку, в том числе в ночное время. Обучение длится от 10 до 14 дней. Резервисты живут в палаточном лагере с душевыми, прачечной, медицинским пунктом и столовой.

Служба в «БАРС НН» проходит только на территории Нижегородской области. Контракт позволяет совмещать военные сборы с гражданской работой. Участникам выплачивают денежное довольствие, предоставляют экипировку и гарантируют сохранение рабочего места.

