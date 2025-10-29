В РФ туалетную бумагу с изображением тысячи рублей признали оскорбляющей чувства верующих

В РФ туалетную бумагу с изображением тысячи рублей признали оскорбляющей чувства верующих8
- 29.10.2025, 19:56
- 2,460
Суд Москвы посчитал бытовой прикол противоречащим духовно-нравственным ценностям.
В России запретили продавать туалетную бумагу с изображением тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным журналистов, такое решение принял один из судов Москвы. Он признал запрещенной информацию, размещенную на туалетной бумаге с тысячерублевыми банкнотами.
Причиной запрета этого бытового прикола стало изображение на бумаге памятника князю Ярославу Мудрому. Использование его на туалетной бумаге сочли оскорбляющим чувства верующих и противоречащим духовно-нравственным ценностям.
В июле 2024 года Преображенский районный суд Москвы уже выносил постановление о запрете единичного объявления одного из интернет-магазинов, торгующих бумагой с изображением тысячерублевой купюры. Тогда суд также согласился с тем, что товар оскорбляет чувства верующих, и принял решение о запрете доступа к странице товара. Однако это не помешало распространиться товару по другим торговым интернет-площадкам.