29 октября 2025, среда, 22:45
ФРС США второй раз подряд снизила ставку

  • 29.10.2025, 21:27
  • 1,156
ФРС США второй раз подряд снизила ставку

До 3,75–4%.

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 28–29 октября снизила учетную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 3,75–4% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

На предыдущем заседании американский Федрезерв впервые в 2025 году снизил ставку — до 4-4,25% годовых. До этого он оставлял ставку без изменений пять заседаний подряд на уровне 4,25–4,5% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 9-10 декабря.

Днем 29 октября рынок оценивал вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 б.п., в 97,8%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Оставшиеся 2,2% указывали на вариант сохранения ставки на уровне 4-4,25% годовых.

