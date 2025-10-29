Всемирный банк: Цена на нефть Brent упадет до пятилетнего минимума
В 2026 году.
В 2026 году средняя цена барреля нефти марки Brent в 2026 году может упасть до $60, что станет самым низким показателем за последние пять лет. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.
В документе сказано, что в 2025 году перенасыщение рынка нефти значительно возросло, в 2026-м ожидается рост на 65% по сравнению с последним максимумом 2020 года.
«По прогнозам, цены на нефть марки Brent снизятся в среднем с $68 за баррель в 2025 году до $60 в 2026 году — это пятилетний минимум», — прогнозирует банк.
По его данным, в целом в 2025 году прогнозируется снижение цен на энергоносители на 12%, а в 2026 году — еще на 10%. Кроме этого, ожидается, что к 2030 году резко возрастут продажи электромобилей, что может еще больше снизить спрос на нефть.