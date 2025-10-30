Санкции США обернутся масштабными потерями для российского нефтяного гиганта.

Российский нефтяной гигант «Лукойл» готовится полностью отказаться от зарубежных активов — это вынужденный шаг после ужесточения санкций США, которые резко ограничили возможности его экспорта в ЕС и грозят серьезными штрафами, пишет Politico.

В официальном заявлении российской нефтегазовой корпорации говорится, что компания начала поиск покупателей на свои международные предприятия. В числе причин — «введение рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий».

Речь идет прежде всего о последних санкциях США: Вашингтон внес «Лукойл» в черный список вместе с «Роснефтью», заявив, что эти меры — ответ на отсутствие со стороны Кремля реального стремления прекратить войну против Украины.

Американский Минфин установил жесткий срок — до 21 ноября 2025 года «Лукойл» должен свернуть зарубежные операции, иначе рискует столкнуться с крупными финансовыми санкциями. Компания подчеркнула, что намерена выполнить требования и при необходимости запросит отсрочку, чтобы завершить сделки по продаже активов.

Последствия будут масштабными: бывший топ-менеджер «Лукойла» сообщил изданию Politico, что компания может потерять около 30% доходов и прибыли. Под продажу, по его словам, попадут три нефтеперерабатывающих завода и примерно половина из 5 тысяч автозаправок, которые принадлежат компании за пределами России.

«Лукойлу» конец», — прокомментировал собеседник ситуацию.

Санкции предполагают, что российские производители должны прекратить поставки нефти европейским покупателям. А любые компании, которые продолжат с ними сотрудничество, рискуют попасть под юридическое давление со стороны США. Между тем на «Лукойл» и «Роснефть» совокупно приходится около двух третей из 4,4 млн баррелей нефти, которые ежедневно экспортирует Россия.

