Польские истребители перехватили еще один разведывательный самолет РФ над Балтийским морем

Польские истребители перехватили еще один разведывательный самолет РФ над Балтийским морем1
- 30.10.2025, 15:25
Министр обороны Польши раскрыл детали.
Польские военные на этой неделе дважды перехватывали российские самолеты над Балтийским морем.
Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF24.
Сегодня польские МиГ-29 перехватили еще один российский разведывательный самолет.
Что предшествовало
Ранее, во вторник, 28 октября, пара польских истребителей МиГ-29 перехватила российский самолет Ил-20, который осуществлял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером.
Министр подчеркнул, что польские военные контролируют ситуацию в воздушном пространстве над Балтийским морем и готовы реагировать на любые нарушения.