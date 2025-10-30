Ученые: Найдено существо, повышающее первичную продуктивность океана 30.10.2025, 17:28

Его вклад неоценим.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для крупнейших животных в мире – китов. Предыдущие исследования уже показали, что усатые киты вносят вклад в морские экосистемы, перерабатывая питательные вещества.

Но до этого момента влияние китов на продуктивность Мирового океана было неясным и количественно не изучалось. Теперь все изменилось, пишет PHYS.org (перевод - «Фокус»).

Новое исследование решило эту проблему путем прямого измерения питательных веществ, выделяемых усатыми китами. Результаты показывают, что эти киты значительно повышают первичную продуктивность океана.

Первичная продуктивность океана – показатель того, как некоторые организмы, в этом случае фитопланктон, преобразуют энергию в органические соединения посредством таких процессов, как фотосинтез или хемосинтез. Именно они в конечном итоге составляют основу пищевой цепи. Чем выше первичная продуктивность океана, тем более устойчивыми источниками пищи обладают организмы, расположенные выше в пищевой цепи.

Для производства этих органических соединений, фитопланктон должен получать достаточное количество питательных веществ, в том числе:

- азот;

- фосфор;

- железо.

К сожалению, во многих частях верхнего слоя океанской воды эти питательные вещества истощены. Некоторые из них могут восполняться поверхностным стоком, смешиваться с более глубокими океанскими водами и перерабатываться зоопланктоном, бактериями и более крупными морскими организмами.

В новом исследовании ученые обнаружили, что усатые киты выделяют значительное количество этих питательных веществ со своими отходами. Отметим, что к усатым китам относятся малые полосатики, финвалы, синие киты, сейвалы, горбатые и гренландские киты. В ходе исследования ученые хотели определить фактический вклад – для этого команда собрала и проанализировала фекалии и мочу малых полосатиков и финвалов, изучив содержание азота, фосфора, железа и 14 других микроэлементов.

Далее ученые оценили суточный и годовой выброс питательных веществ для полугода других видов усатых китов, использовав экосистемную модель для моделирования воздействия выброса питательных веществ китами на первичную продукцию и зоопланктон. Образцы были собраны в Гренландском, Норвежском и Исландском морях, куда усатые киты мигрируют летом.

Результаты показали, что усатые киты усатые киты выделяют значительное количество азота, в основном с мочой, а также фосфора и микроэлементов, в основном с фекалиями. В общей сложности эти киты ежедневно перерабатывают более 815 тонн азота и 325 тонн фосфора в Северном и Баренцевом морях в период нагула. Данные указывают на то, что вклад в общую экосистему варьируется в зависимости от вида китов. Однако ученые считают, что наибольший вклад вносят малые полосатики.

Команда также обнаружила, что более высокие значения отмечаются в конце лета, увеличиваясь с мая, когда киты мигрируют в эти районы. В некоторых районах первичная продукция была на 10% выше в августе. Этот эффект был более заметен в прибрежных районах, бедных питательными веществами.

Считается, что повышение первичной продуктивности способствует не только укреплению пищевой цепи, но также и секвестрации углерода. Это обусловлено внутренними процессами, которые используют углекислый газ из атмосферы, превращая его в органические соединения.

