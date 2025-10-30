«Инопланетный корабль» приобрел невозможный цвет перед приближением к Земле 30.10.2025, 23:38

Объект несколько месяцев назад вошел в Солнечную систему.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который, по мнению гарвардского астрофизика Ави Леба, может представлять собой инопланетный корабль, внезапно изменил цвет перед приближением к Земле. Об этом сообщается в публикации американских астрономов на сайте Arxiv.org.

Объект несколько месяцев назад вошел в Солнечную систему и 29 октября достиг ближайшей к Солнцу точки. Его уже несколько дней не видно с Земли, но космические аппараты для наблюдения за Солнцем продолжают следить за его действиями.

Астрономы Цичэн Чжан и Карл Бэттамс проанализировали последние данные об объекте и обратили внимание, что датчики зафиксировали стремительное увеличение яркости 3I/ATLAS. Кроме того, испускаемый им свет переместился из красной в синюю часть спектра. Ави Леб полагает, что при естественном развитии событий такой цвет невозможен. Сами авторы работы признают, что не могут объяснить происходящее.

В статье на платформе Medium Леб проанализировал наблюдения астрономов. Во-первых, он отметил, 3I/ATLAS становится ярче значительно быстрее, чем кометы из облака Оорта, приближающиеся к Солнцу. Во-вторых, по его словам, подобное изменение цвета может свидетельствовать, что температура объекта превысила температуру Солнца.

По версии Леба, если предположить, что 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение, то резкое повышение яркости и увеличение температуры можно объяснить, например, работой двигателя.

