Сенат США проголосовал за отмену глобальных пошлин Трампа
- 31.10.2025, 1:23
Принята двухпартийная резолюция.
Сенат США проголосовал за резолюцию об отмене глобальных пошлин президента Дональда Трампа, передает газета The Hill.
Четыре сенатора-республиканца проголосовали вместе с демократами за одобрение новой двухпартийной резолюции, которая отменяет высокие тарифы для союзников Штатов, таких как ЕС, Япония и Южная Корея.
Однако, замечает The Hill, Палата представителей вряд ли вынесет этот вопрос на голосование.
Ранее, в начале недели, Сенат принял две резолюции об отмене пошлин в отношении Канады и Бразилии.