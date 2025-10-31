закрыть
31 октября 2025, пятница, 1:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сенат США проголосовал за отмену глобальных пошлин Трампа

  • 31.10.2025, 1:23
Сенат США проголосовал за отмену глобальных пошлин Трампа

Принята двухпартийная резолюция.

Сенат США проголосовал за резолюцию об отмене глобальных пошлин президента Дональда Трампа, передает газета The Hill.

Четыре сенатора-республиканца проголосовали вместе с демократами за одобрение новой двухпартийной резолюции, которая отменяет высокие тарифы для союзников Штатов, таких как ЕС, Япония и Южная Корея.

Однако, замечает The Hill, Палата представителей вряд ли вынесет этот вопрос на голосование.

Ранее, в начале недели, Сенат принял две резолюции об отмене пошлин в отношении Канады и Бразилии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров