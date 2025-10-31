Сенат США проголосовал за отмену глобальных пошлин Трампа 31.10.2025, 1:23

Принята двухпартийная резолюция.

Сенат США проголосовал за резолюцию об отмене глобальных пошлин президента Дональда Трампа, передает газета The Hill.

Четыре сенатора-республиканца проголосовали вместе с демократами за одобрение новой двухпартийной резолюции, которая отменяет высокие тарифы для союзников Штатов, таких как ЕС, Япония и Южная Корея.

Однако, замечает The Hill, Палата представителей вряд ли вынесет этот вопрос на голосование.

Ранее, в начале недели, Сенат принял две резолюции об отмене пошлин в отношении Канады и Бразилии.

