Белорусские автостраховщики предложили странное нововведение 31.10.2025, 11:47

Фото: onliner

Оно точно не обрадует владельцев электромобилей.

Белорусские страховщики выступили с предложением, которое точно не обрадует владельцев электромобилей. Если их инициативу поддержат законодатели, из перечня страховых случаев могут исключить один важный и очень дорогостоящий в ремонте компонент машины.

В ходе круглого стола, который организовало Белорусское бюро по транспортному страхованию, страховщики пожаловались на то, что сегодня в Беларуси стоимость ремонта электрокара нередко в разы превышает страховые взносы, что делает страхование электричек просто убыточным.

Так, согласно статистике Белорусской ассоциации страховщиков (БАС), которую привел портал Office Life, средний страховой взнос владельцев «электричек» по каско за последние полгода составлял 2642 рубля, тогда как средняя выплата по «зеленым» страховкам — 4138 рублей.

По словам самих страховщиков, даже незначительные повреждения электрокара могут влететь страховой в копеечку из-за «абсолютно хаотичной» системы ценообразования на запчасти электричек. Больше всего нареканий у страховых в этом плане по ключевому компоненту авто - электробатарее. Замена одного этого элемента порой по цене равнозначна стоимости всего автомобиля.

Так, в статье профильного издания «Страхование в Беларуси» привели конкретный случай в одной из компаний: в 2025 году за замену батареи китайского кроссовера Voyah Free страховой пришлось выплатить 115 тыс. рублей . При том, что цены на новые батареи для этой марки стартуют от 70 тыс. рублей, стоимость самого нового авто варьируется от 78 до 120 тыс. рублей.

При таком убыточном ценообразовании страховщики предложили исключить из перечня страховых случаев не только повреждение батареи от внешнего воздействия, но и в принципе любые повреждения батареи.

Еще одной проблемой «электричек», из-за которой страховщики сегодня несут убытки, это отсутствие в Беларуси технических возможностей и достаточного количества специалистов для отдельных видов ремонта таких авто, особенно, если случаются сбои с программным обеспечением. Кроме того, проблемы с обслуживанием у официальных дилеров нередко возникают у тех, кто покупал машину не у них, а ввез ее из-за рубежа.

