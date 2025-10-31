У россиян обнаружили резкий спад оптимизма 31.10.2025, 11:51

иллюстративное фото

После провала переговоров Путина с Трампом.

Настроения россиян значительно ухудшились после провала переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом и ухудшения ситуации в экономике. Большинство из них по-прежнему верят в лучшее, но доля оптимистов значительно сократилась за последние полгода, показал опрос «Левада-центра».

В ближайшие месяцы улучшения ситуации в политике ожидают 56% опрошенных, а в экономике 51% (это минимум с начала 2023 г.). В марте их было, соответственно, 71%, 58%. В то, что нынешнее правительство сможет в течение года улучшить положение в стране, верят 58% (68% в марте), это худший результат с 2023 г. По всем трем вопросам наибольшее число положительных ответов фиксировалось в 2024 — начале 2025 гг., отмечает «Левада-центр» и заключает: «В последние месяцы оптимизм снижался».

Доля респондентов, ожидающих скорого улучшения ситуации в экономике, росла на протяжении всего периода наблюдений (с 1994 г.), напоминают социологи. Максимум был достигнут в мае 2024 г. – 64%, после чего доля оптимистов постепенно снижалась.

Примерно тогда, в середине 2024 г. появились первые признаки замедления экономики. Быстрое торможение пришлось на этот год, в III квартале ВВП вырос всего на 0,6% в годовом выражении после двух лет роста более, чем на 4%. Экономика разделилась на растущий ВПК и связанные с ним секторы и падающие гражданские отрасли. Вероятно, поэтому растет не только доля тех, кто ожидает ухудшения в экономике (28% по сравнению с 21% в марте), но и тех, кто не знает, чего ждать. Доля затруднившихся с ответом подскочила до 22% с 16% в июле.

Похожая ситуация с ожиданиями изменений в политической жизни, отмечает «Левада-центр»: оценки улучшались с первой половины 1990-х гг. и достигли пика полгода назад – 71% в марте. Тогда после телефонных разговоров Путина и Трампа появились надежды на скорое окончание войны. Однако они не оправдались, и ожидания россиян стали падать. В сентябре в улучшение верили уже только чуть больше половины – 56%, на 15 процентных пунктов (п. п.) меньше, чем в марте, показал опрос.

Ухудшение настроений населения фиксируют и опросы фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Он спрашивает россиян о том, как изменится жизнь в стране и их семье в ближайшие полгода-год, а среди вариантов ответа есть «не изменится» – он обычно был самым популярным. После начала войны на первом месте чаще оказывался ответ «жить станет лучше», но с апреля его выбирали все реже (как насчет страны, так и семьи), и самым популярным снова стал ответ «не изменится». В конце сентября «жизнь в стране станет лучше» ответили 27% – минимум с 2021 г., а в семье – 34%. Последний раз меньше было в 2022 г.

Пессимистов среди россиян традиционно намного меньше, чем оптимистов. Ожидания людей – это во многом мечты, отмечал экономист Сергей Алексашенко. Ухудшения ситуации в экономике в ближайшие месяцы ждут 28% опрошенных «Левада-центром», а в политике 21%. Сильнее других позитивные ожидания у молодежи, более обеспеченных и менее образованных респондентов, москвичей и сторонников власти, констатирует «Левада-центр».

