В Мадриде пройдет секретная встреча «коалиции решительных»
- 31.10.2025, 12:32
Без камер и телефонов.
В Мадриде состоится закрытая встреча «коалиции решительных» из 35 стран для обсуждения новых путей поддержки Украины. Участники будут работать без мобильных телефонов и не будут разглашать детали.
Об этом рассказывает EL MUNDO.
По данным издания, Министерство иностранных дел Испании проведет своеобразный секретный и закрытый саммит «коалиции решительных» в следующий вторник, 4 ноября .
Согласно документу, полученному этой газетой, это будет встреча генеральных директоров 35 стран, входящих в «коалицию», для обсуждения того, как продолжать оказывать помощь Украине.
Планируется, что все начнется в 9:00 утра и закончится после 15:30, с двумя блоками обсуждений по оказанию помощи Киеву перед приближением четвертой годовщины войны.
Отмечается, что данная встреча будет организована с соблюдением максимальной секретности. Фактически, участников предупредили, что мобильные телефоны запрещены и что они не должны разглашать детали встречи.
«Делегатов просят не публиковать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях», - отмечает издание.
На первой сессии они обсудят, как увеличить поддержку Украины, с целью продолжения дискуссий по решению насущных финансовых потребностей Украины, в частности тех, которые связаны с ее военными и оборонными усилиями, а также по координации инициатив по усилению давления на Россию.
Они, среди прочего, стремятся уточнить приоритеты помощи и достичь каких-то договоренностей.