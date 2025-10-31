закрыть
31 октября 2025, пятница, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Мадриде пройдет секретная встреча «коалиции решительных»

  • 31.10.2025, 12:32
В Мадриде пройдет секретная встреча «коалиции решительных»

Без камер и телефонов.

В Мадриде состоится закрытая встреча «коалиции решительных» из 35 стран для обсуждения новых путей поддержки Украины. Участники будут работать без мобильных телефонов и не будут разглашать детали.

Об этом рассказывает EL MUNDO.

По данным издания, Министерство иностранных дел Испании проведет своеобразный секретный и закрытый саммит «коалиции решительных» в следующий вторник, 4 ноября .

Согласно документу, полученному этой газетой, это будет встреча генеральных директоров 35 стран, входящих в «коалицию», для обсуждения того, как продолжать оказывать помощь Украине.

Планируется, что все начнется в 9:00 утра и закончится после 15:30, с двумя блоками обсуждений по оказанию помощи Киеву перед приближением четвертой годовщины войны.

Отмечается, что данная встреча будет организована с соблюдением максимальной секретности. Фактически, участников предупредили, что мобильные телефоны запрещены и что они не должны разглашать детали встречи.

«Делегатов просят не публиковать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях», - отмечает издание.

На первой сессии они обсудят, как увеличить поддержку Украины, с целью продолжения дискуссий по решению насущных финансовых потребностей Украины, в частности тех, которые связаны с ее военными и оборонными усилиями, а также по координации инициатив по усилению давления на Россию.

Они, среди прочего, стремятся уточнить приоритеты помощи и достичь каких-то договоренностей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников