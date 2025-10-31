закрыть
31 октября 2025, пятница
Россия забраковала белорусский мед

  • 31.10.2025, 14:26
Россия забраковала белорусский мед

Его вернут назад.

На российско-белорусской границе, в деревне Долосцы Псковской области, которая граничит с Витебской, сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) пресекли попытку ввоза 42 килограммов мёда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Россельхознадзора, продукция поступала из Беларуси без необходимых ветеринарных сопроводительных документов и обязательной идентификационной маркировки.

Груз был возвращён отправителю. Каким образом мёд пытались переместить через границу, в сообщении не уточняется.

