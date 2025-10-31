Россия забраковала белорусский мед
- 31.10.2025, 14:26
Его вернут назад.
На российско-белорусской границе, в деревне Долосцы Псковской области, которая граничит с Витебской, сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) пресекли попытку ввоза 42 килограммов мёда. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным Россельхознадзора, продукция поступала из Беларуси без необходимых ветеринарных сопроводительных документов и обязательной идентификационной маркировки.
Груз был возвращён отправителю. Каким образом мёд пытались переместить через границу, в сообщении не уточняется.