«Делают из детей рабов в робе» 31.10.2025, 14:46

Очередным триггером для возмущения белорусов стал конфликт в минской школе.

Белорусские школы продолжают ужесточать требования к ученикам — что не добавляет любви к «храмам образования строгого режима» ни детям, ни их родителям. Очередным триггером для возмущения стал октябрьский конфликт в минской школе, который выплеснулся за пределы учебного заведения, пишет «Салідарнасць».

Школьная форма, точнее, одежда делового стиля в предпочтительной гамме «светлый верх-темный низ», всегда была камнем преткновения между руководством и учащимися учреждений образования. Но иногда эти правила доходят до абсурда.

Семиклассника не пустили на уроки из-за якобы неправильной одежды. По словам матери, директор школы, который лично дежурил на входе, попытался отправить ее сына домой переодеться, поскольку на том были темно-зеленый гольф и черные штаны. Чтобы подросток все-таки попал на занятия, пришлось… вызывать милицию.

Ролик «Салідарнасці» об этой ситуации всего за день набрал в TikTok без малого 700 тысяч просмотров, пользователи оставили под ним 900 комментариев.

Белорусы (и не только они) возмущаются требованиями или поддерживают администрацию? Очевидно, что форма — это только триггер и верхушка айсберга, а претензии к системе образования множатся. Приводим самые яркие цитаты и реакции.

«Это уже перебор. Кто понесет ответственность за то, куда пошел ребенок в этом случае? А если он никуда не пришел бы?..».

«Я тоже недавно ругался: на собрание не пускал охранник без паспорта. Я сказал, что сейчас вызову милицию, так на собрание провела завуч».

«Когда нечем директору больше заняться, вот именно таким и занимаются. А когда думают про детей и качество обучения, то не до серых вареных джинсов».

«Ученик пришел в школу, до конца уроков ответственность за жизнь школьника несет школа. Отправили домой по своей прихоти? Либо звоните родителям, чтобы забрали, либо отводите сами».

«В нашей стране каждый имеет право на образование по Конституции. Не пустить ребенка в школу — значит, грубо ее нарушить».

«Надо ходить в школьной форме, о чем говорить. Мама хорошо знает об этом, но сама на арапа всех берет. Не нравятся требования — лишить гражданства и вперед в лучшее будущее».

«Есть порядок. И правила не только поведения в школе, но внешнего вида учащегося. Поэтому все должны его выполнять. Это придумано не сегодня. Во все времена у учащихся была форма».

«А еще есть Конституция, которая гарантирует всем детям образование, а не «всем, кто не в зеленой кофте».

«Нас без пионерских галстуков не пускали. А тут джинсы».

«Я помню: в 6-м классе спалила галстук и кое-как завязала его, и заметили, что с галстуком что-то не то. Меня завели к завучу как экстремиста, как же я могла с символом коммунизма так поступить. Я такого позора до 50 лет не испытывала».

«Главное знание, а не внешний вид — я так считаю. Я помню свою форму (в СССР): колючая и жаркая. Сидишь и думаешь, <вот бы> быстрее ее снять».

«У нас в девяностых проще было: захотел – в джинсах, захотел – в брюках или в спортивках. Без разницы в чем пришел — главное, что пришел в школу, а не мимо школы».

«Брюки и гольфик — это мечта. В нашей школе его бы расцеловали».

«Образование – ужас, от болонской системы уходят, куда это нас приведет...»

«Единая школьная форма и один выходной в неделю. Обучение по старым советским программам. А то балуют детей без причины!»

«Внук упал на физре и травмировал ногу. Без разрешения отца, не вызывали скорую! Это что!?»

«Как может внешний вид ребенка, цвет волос влияет на законное право получать образование?»

«Лучше бы определились, чему учить их и как учить, а не переживали, что кто-то придет в кофте вместо этой *** школьной формы».

«Конфликт вышел за пределы школы. Непорядок. Из тюрем строгого режима ничего не выходит за пределы. Не дорабатывают. Заборов, турникетов, запретов на телефон недостаточно. Что делать?»

«Одно дело — носить рабочую форму, специальную и сделанную под особую задачу, другое дело — неудобную, дорогую и просто ущербную деловую одежду».

«Если я пиджак накину, я не стану автоматически умнее. Обычно только совков возбуждает этот бездарный колхоз с «деловой формой».

«В институтах почему-то никакая одежда учиться не мешает».

«Хватит про форму. Делают из детей рабов в робе. Как будто в школе других проблем нет».

«Как надоела школа со своими рубашками, штанами и галстуками. Вообще сейчас в школе черт-те что творится. Скорей бы сын это закончил».

