Трамп сделал новое заявление про удары по Венесуэле 31.10.2025, 20:10

1,312

Он ответил на вопросы журналистов в самолете Air Force One.

Президент США Дональд Трамп отрицает, что принял решение об ударах по военным объектам в Венесуэле, опровергнув сообщения СМИ о том, что он дал согласие на такую атаку, сообщило агентство Bloomberg.

Трамп ответил «нет», когда журналисты в пятницу спросили его в самолете Air Force One, принял ли он решение по этому вопросу.

Ранее в пятницу газета Miami Herald сообщила, что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле, и что удары могут быть нанесены в любой момент.

Запланированные атаки, о которых также сообщало издание The Wall Street Journal, якобы должны были быть направлены на уничтожение военных объектов, используемых для незаконного оборота наркотиков.

В США считают, что этим наркотрафиком занимается организация, возглавляемая венесуэльским диктатором Николасом Мадуро и управляемая высшими членами его режима.

