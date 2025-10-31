Трамп сделал новое заявление про удары по Венесуэле
- 31.10.2025, 20:10
Он ответил на вопросы журналистов в самолете Air Force One.
Президент США Дональд Трамп отрицает, что принял решение об ударах по военным объектам в Венесуэле, опровергнув сообщения СМИ о том, что он дал согласие на такую атаку, сообщило агентство Bloomberg.
Трамп ответил «нет», когда журналисты в пятницу спросили его в самолете Air Force One, принял ли он решение по этому вопросу.
Ранее в пятницу газета Miami Herald сообщила, что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле, и что удары могут быть нанесены в любой момент.
Запланированные атаки, о которых также сообщало издание The Wall Street Journal, якобы должны были быть направлены на уничтожение военных объектов, используемых для незаконного оборота наркотиков.
В США считают, что этим наркотрафиком занимается организация, возглавляемая венесуэльским диктатором Николасом Мадуро и управляемая высшими членами его режима.