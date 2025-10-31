Литва обратилась в Международную организацию гражданской авиации и Еврокомиссию 31.10.2025, 21:12

Из-за метеозондов из Беларуси.

Литва попросила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Еврокомиссию оценить незаконные нарушения воздушного пространства страны и рассмотреть возможные меры на уровне ЕС для предотвращения подобных провокаций.

Об этом сообщается на сайте Министерства коммуникаций и транспорта Литвы, пишет «Зеркало».

В своем письме министр транспорта Литвы Юрас Таминскас попросил оценить незаконные нарушения воздушного пространства, представляющие угрозу безопасности авиации, в соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации. Также литовское ведомство просит рассмотреть возможные меры на уровне ЕС для предотвращения подобных провокаций и подчеркивает необходимость укрепления устойчивости транспортной системы ЕС к гибридным угрозам, а также обеспечения защиты критической инфраструктуры.

«Эти обращения являются четким сигналом для Международной организации гражданской авиации и Европейской комиссии о том, что необходимо принять незамедлительные меры для обеспечения безопасности воздушного пространства и гражданской авиации Европейского Союза, а главное — безопасности пассажиров», — заявил министр транспорта Юрас Таминскас.

По данным Министерства транспорта, только за последний месяц воздушное пространство Литвы было нарушено несколько раз: в ночные часы 4−5 октября, 22−23 октября, 24−27 октября и 30 октября. В общей сложности пострадали более 190 рейсов и около 30 тысяч пассажиров. Авиакомпании, пассажиры, наземные службы и аэропорты понесли убытки, превышающие несколько сотен тысяч евро.

