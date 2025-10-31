Зеленский: Список похищенных РФ украинских детей будет на столе у всех лидеров 31.10.2025, 22:27

В нем сотни имен и адресов детей.

Украина передаст партнерам данные детей, которых похитила Россия. Первый список будет на столе у всех лидеров.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, внешняя разведка выполнила задание по поиску конкретных, четких адресов местонахождения украинских детей, которые были похищены Россией.

Зеленский отметил, что Украина передает партнерам списки детей, которых надо вернуть.

- Чувствительный вопрос, много тихой дипломатической работы продолжается, и, чтобы срывать любые попытки России говорить, что они там вроде бы ничего не знают о наших этих детишках, мы работаем так, чтобы давать и адреса. Первый такой список - более 300 фамилий, имен, адресов похищенных детей - будет на столе у всех лидеров, которые нам помогают, - отметил президент Украины.

