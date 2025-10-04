Украинские военные сбили несколько дронов в небе Дании

Украинские военные сбили несколько дронов в небе Дании1
В Генштабе ВСУ раскрыли подробности.
Украинские военные успешно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании во время обмена боевым опытом в рамках визита украинской делегации.
Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.
«Наши специалисты по противодействию ударным беспилотникам подняли в воздух дрон «Стинг», который точно уничтожил датский «Банши», - отметили в Генштабе ВСУ.
Сообщается, что на демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность воочию увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.
Сбивание зафиксировано на видео, и после показа украинские пилоты дронов получили десятки вопросов от иностранных коллег.