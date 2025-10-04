Украинские военные сбили несколько дронов в небе Дании 1 4.10.2025, 9:57

4,050

В Генштабе ВСУ раскрыли подробности.

Украинские военные успешно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании во время обмена боевым опытом в рамках визита украинской делегации.

Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.

«Наши специалисты по противодействию ударным беспилотникам подняли в воздух дрон «Стинг», который точно уничтожил датский «Банши», - отметили в Генштабе ВСУ.

Сообщается, что на демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность воочию увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.

Сбивание зафиксировано на видео, и после показа украинские пилоты дронов получили десятки вопросов от иностранных коллег.

