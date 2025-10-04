закрыть
Трамп анонсировал крупнейшее в истории празднование морского могущества США

  • 4.10.2025, 10:46
Трамп анонсировал крупнейшее в истории празднование морского могущества США
Дональд Трамп

Грандиозное мероприятие состоится 5 октября в Норфолке.

Президент США Дональд Трамп объявил о масштабном праздновании 250-летия морской мощи США в Норфолке.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social.

Итак, в воскресенье, 5 октября, в Норфолке (штат Вирджиния) состоится грандиозное мероприятие в честь 250-летия морской мощи Соединенных Штатов Америки - «Salute to the Fleet» («Салют флота»).

Празднование посвящено чествованию мужества и преданности мужчин и женщин Военно-Морских Сил США. В мероприятии примут участие первая леди, министр обороны Пит Хегсет и министр ВМС Джон Фелан. По словам Трампа, событие станет крупнейшим в истории американского флота.

«Мы будем отмечать 250 лет морского доминирования Соединенных Штатов Америки! Это будет особый день для тысяч наших отважных военных и их семей», - заявил Трамп.

Президент также резко раскритиковал лидеров Демократической партии, в частности Чака Шумера и Гакима Джеффриса, обвинив их в попытках сорвать празднование из-за правительственного закрытия.

«Радикальные левые демократы пытались разрушить этот замечательный праздник ВМС США и помешать военным отмечать историю американского флота. Но я верю: шоу должно продолжаться!» - подчеркнул он.

По словам Трампа, подготовка к празднованию длилась много месяцев, и несмотря на политические трудности, он не позволит подвести ВМС как их главнокомандующий.

Ожидается, что на событие соберутся тысячи действующих военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Программа будет включать торжественные выступления, показ флота, музыкальные номера и салют.

