В Тбилиса протестующие направились к президентскому дворцу 1 4.10.2025, 18:20

Столицу Грузии охватили массовые протесты на фоне выборов.

В Грузии 4 октября проходят муниципальные выборы на фоне политического кризиса и массовых протестов.

Одновременно с голосованием оппозиция организовала в Тбилиси масштабный митинг, который, по заявлениям организаторов, должен привести к «мирному свержению» правящей партии «Грузинская мечта».

Как сообщает «Эхо Кавказа», организатор акции протеста в Тбилиси, оперный певец и оппозиционный политик Паата Бурчуладзе зачитал на митинге декларацию, за которую проголосовали участники протеста. Она состоит из трех пунктов:

- Власть принадлежит грузинскому народу.

- Так называемая власть утратила легитимность в конституционном порядке, поэтому её полномочия прекращены.

- Национальное собрание объявляет о мирном переходном периоде, который обеспечит: мирное возвращение власти в руки народа, освобождение демократических институтов, немедленное восстановление диалога о вступлении в Европейский союз, защиту безопасности и мира в стране.

Позже СМИ сообщили, что участники оппозиционной акции направляются к президентскому дворцу Орбелиани.

