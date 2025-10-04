В Тбилиси протестующие штурмуют президентский дворец 4.10.2025, 18:32

2,952

Часть участников акции проникла во двор здания.

В Тбилиси протестующие пытаются занять президентский дворец Орбелиани. Часть участников акции проникла во двор здания – его забор фактически снесен, сообщает «Эхо Кавказа».

На месте находится спецназ, который пытается защитить резиденцию и вытеснить протестующих, используя перцовый спрей.

Напомним, что в Грузии 4 октября проходят муниципальные выборы на фоне политического кризиса и массовых протестов.

Одновременно с голосованием оппозиция организовала в Тбилиси масштабный митинг, который, по заявлениям организаторов, должен привести к «мирному свержению» правящей партии «Грузинская мечта».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com