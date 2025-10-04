В Тбилиси протестующие штурмуют президентский дворец
- 4.10.2025, 18:32
Часть участников акции проникла во двор здания.
В Тбилиси протестующие пытаются занять президентский дворец Орбелиани. Часть участников акции проникла во двор здания – его забор фактически снесен, сообщает «Эхо Кавказа».
На месте находится спецназ, который пытается защитить резиденцию и вытеснить протестующих, используя перцовый спрей.
Напомним, что в Грузии 4 октября проходят муниципальные выборы на фоне политического кризиса и массовых протестов.
Одновременно с голосованием оппозиция организовала в Тбилиси масштабный митинг, который, по заявлениям организаторов, должен привести к «мирному свержению» правящей партии «Грузинская мечта».