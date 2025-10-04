закрыть
4 октября 2025, суббота, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Непогода в Румынии: в Бухаресте повреждено более 160 авто

  • 4.10.2025, 21:50
Непогода в Румынии: в Бухаресте повреждено более 160 авто

Тысячи домов и курортов остались без света.

В румынских Карпатах из-за сильного снегопада и порывов ветра без электроснабжения остались тысячи домов и туристических объектов. Об этом сообщает Digi24 в субботу, 4 октября.

Больше всего пострадал жудец Брашув: падение деревьев на линии электропередач или обрывы под тяжестью снега привели к масштабным обесточиваниям. Без света остались населенные пункты и горные курорты Бран, Фундата и Мойечу.

Горные спасательные службы ночью эвакуировали четырех польских туристов с высоты около 2000 метров. Все они не пострадали.

В Бухаресте непогода вызвала падение более 200 деревьев, повреждение кабелей и конструкций. Только в столице серьезно повреждены 160 автомобилей.

В приморской Констанце сильный ливень подтопил улицы — уровень воды местами достигал полметра.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина