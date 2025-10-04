Непогода в Румынии: в Бухаресте повреждено более 160 авто 4.10.2025, 21:50

Тысячи домов и курортов остались без света.

В румынских Карпатах из-за сильного снегопада и порывов ветра без электроснабжения остались тысячи домов и туристических объектов. Об этом сообщает Digi24 в субботу, 4 октября.

Больше всего пострадал жудец Брашув: падение деревьев на линии электропередач или обрывы под тяжестью снега привели к масштабным обесточиваниям. Без света остались населенные пункты и горные курорты Бран, Фундата и Мойечу.

Горные спасательные службы ночью эвакуировали четырех польских туристов с высоты около 2000 метров. Все они не пострадали.

В Бухаресте непогода вызвала падение более 200 деревьев, повреждение кабелей и конструкций. Только в столице серьезно повреждены 160 автомобилей.

В приморской Констанце сильный ливень подтопил улицы — уровень воды местами достигал полметра.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии.

