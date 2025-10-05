закрыть
Полиция Германии создаст подразделение по борьбе с дронами

  • 5.10.2025, 0:30
Полиция Германии создаст подразделение по борьбе с дронами

Также ожидается, что бундесверу позволят помогать полицейским сбивать беспилотники.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) анонсировал создание подразделения федеральной полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 4 октября, на конференции Munich Migration Meeting («Встреча в Мюнхене по вопросам миграции»), пишет «Немецкая волна».

«Мы создадим собственное подразделение в федеральной полиции по противодействию дронам», - сказал Добриндт, общаясь с журналистами.

Помимо немецкого политика, на конференции в Мюнхене присутствовали главы МВД и министерств по делам миграции из Бельгии, Дании, Люксембурга, Нидерландов, Польши и Швейцарии, а также еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

МВД ФРГ за использование опыта Украины

По словам Добриндта, подконтрольное ему ведомство готово вступить в «гонку вооружений», противопоставляя угрозе со стороны дронов новые средства борьбы с ними. Для этого министр намерен «наделить полномочиями, вооружить и объединить» компетентные органы.

К примеру, полиция получит новое оборудование, а бундесвер после принятия уже анонсированных изменений в закон о безопасности воздушного пространства, как ожидается, будет иметь юридические полномочия помогать полиции сбивать дроны.

По словам министра, также будет создано «подразделение по разработке и исследованиям», которое «сможет технологически разобраться» в вопросе защиты от дронов.

Дроны замечены над двумя аэропортами Германии

4 октября стало известно, что во Франфурте-на-Майне задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в запуске дрона у местного аэропорта - крупнейшего в Германии. Дрон удалось быстро посадить в бесполетной зоне аэропорта, произошедшее не привело к задержкам и отменам рейсов. По данным таблоида Bild, задержанный - гражданин Хорватии. В его отношении открыто дело об административном правонарушении, ему грозит штраф. Представитель полиции сказал dpa, что нет никаких подтверждений его связей с Россией.

Вечером 2 и 3 октября аэропорту Мюнхена - второму по размеру в Германии - приходилось приостанавливать работу из-за появления неизвестных дронов. Причем это были военные разведывательные беспилотники, указывает Bild со ссылкой на секретный доклад полиции. Произошедшее нарушило планы нескольких тысяч пассажиров, некоторым из них пришлось ночевать в аэропорту.

Инциденты с неопознанными дронами в Европе участились

В последние несколько недель дроны замечали над аэропортами и критически важными объектами сразу нескольких европейских стран. Их видели над городом Киль на севере Германии, над архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база Швеции, и над военными объектами Осло. А у аэропорта Росволл в Му-и-Ране (Норвегия) задержали трех граждан Германии за незаконное использование дронов, пишет норвежская газета Helgelendingen.

Кроме того, из-за появления беспилотников авиасообщение приходилось приостанавливать в аэропортах Копенгагена и в городе Ольборг на севере Дании. На фоне этих эпизодов и других подобных случаев спецслужбы страны заявили, что Россия ведет гибридную войну против Запада.

