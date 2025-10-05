Выборы в Грузии: «Грузинская мечта» побеждает на фоне бойкота и протестов

Выборы в Грузии: «Грузинская мечта» побеждает на фоне бойкота и протестов8
В Тбилиси на избирательные участки пришли менее трети населения.
В Грузии 4 октября прошли муниципальные выборы на фоне политического кризиса и массовых протестов. Согласно предварительным результатам, опубликованным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с 80,7% голосов по всей стране, сообщает независимое грузинское издание Civil Georgia.
Тем временем оппозиционные партии в совокупности набрали 19,3%. Отмечается, что в выборах участвовали только две крупные оппозиционные силы — «Лело» и «За Грузию». Остальные, включая те, лидеры которых в настоящее время находятся в тюрьме, выборы бойкотировали.
Явка избирателей, по данным ЦИКа, составила 40,93% по стране. Меньше всего людей голосовали в Тбилиси — там на избирательные участки пришли менее трети населения — 31,08%.
Также сообщается, что полиция арестовала пятерых человек, включая оппозиционных деятелей и оперного певца Паату Бурчуладзе, после митинга в Тбилиси, который они организовали в день выборов, заявив, что он должен привести к «мирному свержению» правящей партии «Грузинская мечта». Акция переросла в беспорядки. Им грозит до девяти лет лишения свободы.
По данным МВД, их задержали по обвинению в призывах к насильственному свержению государственной власти и попытке изменить конституционный строй путем насилия, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии.
Столкновения возле президентского дворца и на прилегающей площади Орбелиани продолжались до поздней ночи, в то время как более многочисленная группа протестующих проводила мирный митинг на проспекте Руставели в Тбилиси — примерно в трехстах метрах от эпицентра напряженности.
Тем временем одна из лидеров грузинской оппозиции, экс-президент Саломе Зурабишвили на своей странице в соцсети Х резко осудила демонстрантов, которые возводили баррикады. Она высказала мнение, что «эту пародию на захват президентского дворца мог устроить только режим, чтобы дискредитировать 310 дней мирного протеста грузинского народа».