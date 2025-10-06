Зеленский о массированном ударе по Украине: компоненты для дронов РФ до сих пор идут из США, Китая и Европы 6.10.2025, 5:14

Владимир Зеленский

Украина предоставила партнерам предложения по ограничению схем поставок комплектующих РФ.

Президент Владимир Зеленский, комментируя сегодняшний массированный удар по Украине заявил, что Россия просто смеется с Запада, отвергая все мирные инициативы и продолжая удары по гражданским и газовой инфраструктуре. Украина будет бороться, чтобы мир не молчал, и чтобы Россия почувствовала ответы, сказал президент во время обращения.

«И к сожалению, нет достойной, сильной реакции мира на все то, что происходит. На постоянное увеличение масштаба и наглости ударов. Именно поэтому Путин это делает: он просто смеется с Запада, с того молчания и отсутствия сильных действий в ответ», - сказал Зеленский.

По его словам, в каждой российской ракете и ударном дроне есть компоненты, которые поставляются в Россию до сих пор из стран Запада, и «на четвертом году войны, уже просто странно слышать, что кто-то не знает, как остановить поставки критических компонентов».

«Только в одной российской ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства, многие из них действительно критические компоненты, которые сама Россия не производит. Почти 500 дронов, которые россияне применили в ночь на сегодня, - это более 100 тысяч компонентов иностранного производства. Все это надо прекращать», - отметил глава государства и добавил, что среди производителей компонентов есть компании из США, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея, Нидерландов.

Он добавил, что на следующей неделе запланирована встреча санкционных координаторов "Группы семи".

«И все наши предложения по санкциям, по ограничению схем поставок есть, у партнеров есть. Материалы предоставлены - нужны решения. Мы готовим и наши новые санкции против тех, кто работает на Россию сейчас, на ее войну, и против тех, кто пытается ослабить Украину в такое время», - констатировал Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com