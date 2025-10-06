закрыть
6 октября 2025, понедельник, 10:37
В Сирии прошли первые после свержения режима Асада парламентские выборы

  • 6.10.2025, 8:53
  • 1,694
В Сирии прошли первые после свержения режима Асада парламентские выборы
Фото: Getty Images

Депутатов избирают не на прямых выборах.

В Сирии впервые после свержения президента Башара Асада прошли парламентские выборы. Голосование состоялось в воскресенье, 5 октября, их итоги станут доступны только через один-два дня, пишет «Немецкая волна».

Всего в однопалатный Народный совет Сирии войдут 210 депутатов, избираемых на 30 месяцев с возможностью продления. Треть из них назначит президент Ахмед Аш-Шараа, вступивший в должность в январе 2025-го на срок действия переходного правительства страны. Остальных депутатов определят региональные комитеты, которые были составлены назначенной Аш-Шараа избирательной коллегией.

При этом пустыми останутся 32 депутатских места, которые предназначены для представителей южной провинции Эс-Сувайда, где в июле прошли столкновения между друзами и бедуинами, а также северо-восточной провинции Эль-Хасака и северной Эр-Ракка, которые частично контролируются курдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF). По заявлениям переходного правительства, выборы в трех из 14 провинций страны перенесли из соображений безопасности.

Депутатов в Сирии избирают не на прямых выборах

Всего на участие в выборах зарегистрировались 1578 человек, причем только 14 процентов кандидатов - женщины. Среди требований к ним - не быть «сторонниками предыдущего режима» Асада, а также не поддерживать какие-либо сепаратистские идеи.

В сентябре Аш-Шараа заявил, что на данный момент проведение прямых выборов невозможно. Среди причин - высокое число внутренних переселенцев и проживающих за границей сирийцев, у которых нет действующих документов. Так что голосовали комитеты и избирательные коллегии, поэтому первые выборы в Сирии после свержения режима Асада называют «косвенными».

Такой формат выборов вызвал резкую критику части сирийцев, которые считают, что избирательный процесс тщательно контролируется и представляет собой поверхностный фарс. Вместе с тем, недавний опрос, проведенный расположенным в Катаре Арабским центром политических исследований в период с середины июля по середину августа, показал, что 57 процентов из почти 4000 опрошенных сирийцев считают текущую политическую ситуацию положительной.

