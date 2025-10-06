В Беларуси выросли цены на зарядку электромобилей

В Беларуси выросли цены на зарядку электромобилей6
- 6.10.2025, 9:24
БелАЭС не помогла.
С 6 октября «Белтелеком» повысил цены на услуги по зарядке аккумуляторных батарей электромобилей в своей сети (Evika!).
1 кВт•ч зарядки переменным током обойдется в 47 копеек для физлиц (было — 43) и 39 копеек для юрлиц и ИП (было — 36).
Тарифы на зарядку постоянным током будут такими: 63 копейки для физлиц (было — 56) и 53 копейки для юрлиц (было — 49).
Кроме того, 6 октября заработал новый тариф «Занятие зарядного порта после окончания заряда».
В период с 8.00 до 22.00 будет взиматься дополнительная плата за нахождение электромобиля на парковочном месте зарядной станции спустя 30 минут после завершения зарядной сессии.