Ким Чен Ын показал новый эсминец 6.10.2025, 10:29

Северокорейский диктатор грозит противникам «наказанием на море».

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил новый военно-морской эсминец и заявил об усилении присутствия КНДР на море, сообщает Reuters

Ким заявил, что его военно-морские силы должны быть готовы «тщательно сдерживать или противодействовать и наказывать провокации врага».

Пропагандистские СМИ КНДР продвигают нарратив, что выставка, которую посетил Ким, отмечает «значительное развитие» модернизированных вооруженных сил Северной Кореи.

При этом аналитики отмечают, что пока непонятно, когда Северная Корея спустит на воду новый эсминец и другие боевые корабли.

Южнокорейская компания SI Analytics в сентябре сообщила, что спутниковые снимки подтвердили установку двигателей на Чхве Хён и предположила, что корабль может провести ходовые испытания уже в октябре.

Ранее издание KCNA сообщило, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о разработке «мощного секретного оружия», а также «немалых» успехов в оборонной науке.

