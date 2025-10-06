закрыть
ВСУ провели уникальную по масштабам атаку на РФ

  • 6.10.2025, 12:26
ВСУ провели уникальную по масштабам атаку на РФ

Такого не было уже полгода.

Восемь закрытых аэропортов, шатдаун под Белгородом, пожары от Туапсе до Нижнего. Россия подверглась самой масштабной атаке украинских дронов за полгода, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Об уничтожении 251 беспилотника над 16 регионами отчиталось военное ведомство рФ. Больше всего дронов сбили над акваторией Черного моря и аннексированным Крымом. Это самая крупная атака на РФ с марта — тогда были сбиты 337 дронов, что стало рекордом с начала войны.

Целями стали объекты энергетики и как минимум одно предприятие, выполняющее военные заказы:

В Дзержинске (Нижегородская область) предположительно атакован завод имени Свердлова – это один из крупнейших производителей взрывчатки (промышленной и военной) в России. Губернатор сообщил о ранении одного человека, ущерб каким-либо предприятиям он отрицает.

В аннексированной Феодосии поражен нефтеналивной терминал, на нем возник крупный пожар, борьба с огнем продолжается до сих пор. Также сообщается о взрывах в районе Симферополя и Евпатории.

Оперштаб Краснодарского края сообщил о падении «обломков» на НПЗ в Туапсе, пострадали два охранника. Ночью в городе были слышны взрывы и работа ПВО.

В Белгородской области под удар попали объекты энергетики, пострадали два человека. По состоянию на 7 утра 24 населенных пункта в регионе оставались без электричества.

В Клинцах Брянской области атакована ТЭЦ, в городе некоторое время не было тепла и электричества.

Во время налета БПЛА прекращали работу аэропорты Сочи, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Саратова.

Налет на РФ произошел на следующую ночь после смертоносной атаки по Украине – 5 октября российская армия запустила 50 ракет около 500 дронов, говорил Владимир Зеленский. 5 человек погибли, 10 получили ранения. Обстрелы интенсифицировались после окончательного провала мирных переговоров, инициированных вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом.

