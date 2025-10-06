ВСУ провели уникальную по масштабам атаку на РФ 1 6.10.2025, 12:26

1,106

Такого не было уже полгода.

Восемь закрытых аэропортов, шатдаун под Белгородом, пожары от Туапсе до Нижнего. Россия подверглась самой масштабной атаке украинских дронов за полгода, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Об уничтожении 251 беспилотника над 16 регионами отчиталось военное ведомство рФ. Больше всего дронов сбили над акваторией Черного моря и аннексированным Крымом. Это самая крупная атака на РФ с марта — тогда были сбиты 337 дронов, что стало рекордом с начала войны.

Целями стали объекты энергетики и как минимум одно предприятие, выполняющее военные заказы:

В Дзержинске (Нижегородская область) предположительно атакован завод имени Свердлова – это один из крупнейших производителей взрывчатки (промышленной и военной) в России. Губернатор сообщил о ранении одного человека, ущерб каким-либо предприятиям он отрицает.

В аннексированной Феодосии поражен нефтеналивной терминал, на нем возник крупный пожар, борьба с огнем продолжается до сих пор. Также сообщается о взрывах в районе Симферополя и Евпатории.

Оперштаб Краснодарского края сообщил о падении «обломков» на НПЗ в Туапсе, пострадали два охранника. Ночью в городе были слышны взрывы и работа ПВО.

В Белгородской области под удар попали объекты энергетики, пострадали два человека. По состоянию на 7 утра 24 населенных пункта в регионе оставались без электричества.

В Клинцах Брянской области атакована ТЭЦ, в городе некоторое время не было тепла и электричества.

Во время налета БПЛА прекращали работу аэропорты Сочи, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Саратова.

Налет на РФ произошел на следующую ночь после смертоносной атаки по Украине – 5 октября российская армия запустила 50 ракет около 500 дронов, говорил Владимир Зеленский. 5 человек погибли, 10 получили ранения. Обстрелы интенсифицировались после окончательного провала мирных переговоров, инициированных вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com