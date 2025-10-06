закрыть
6 октября 2025, понедельник, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Буря на Эвересте: альпинисты борются с гипотермией, идет эвакуация

  • 6.10.2025, 16:03
  • 2,028
Буря на Эвересте: альпинисты борются с гипотермией, идет эвакуация

В этом году октябрьская погода оказалась непредсказуемо суровой.

На склонах Эвереста в Тибете разыгралась внезапная буря, заставшая десятки туристов врасплох. Один человек погиб, более 200 остаются заблокированными, сообщают китайские СМИ, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Снегопад начался в пятницу вечером и усилился к выходным. Район на высоте свыше 4 900 метров оказался отрезанным из-за метра снега. К спасательной операции привлечены сотни жителей и спасателей, которым удалось эвакуировать 350 человек в поселок Цюдан.

Фотограф дикой природы Дун Шучан рассказал, что его группа из 20 человек столкнулась с ураганом вскоре после начала подъема. «Молнии и снегопад не прекращались. Мы промокли насквозь, несколько человек получили переохлаждение», — сказал он. По его словам, спуск проходил по обледенелым тропам, и многие постоянно падали.

Еще одна участница похода, Чэнь Гэшуан, отметила, что даже опытным альпинистам было крайне трудно. «Я просто счастлива, что выбралась», — сказала она.

Другие туристы сообщили, что их товарищи все еще находятся в горах и с трудом спускаются из-за глубокого снега. «Даже спасателям трудно пробиться — им приходится расчищать путь», — рассказала жена одного из застрявших мужчин.

По данным Reuters, некоторые группы каждые десять минут очищали палатки от снега, чтобы те не рухнули.

Инцидент произошел во время «Золотой недели» — национальных каникул в Китае, когда тысячи туристов отправляются в горы. В этом году октябрьская погода оказалась непредсказуемо суровой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров