Буря на Эвересте: альпинисты борются с гипотермией, идет эвакуация 6.10.2025, 16:03

В этом году октябрьская погода оказалась непредсказуемо суровой.

На склонах Эвереста в Тибете разыгралась внезапная буря, заставшая десятки туристов врасплох. Один человек погиб, более 200 остаются заблокированными, сообщают китайские СМИ, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Снегопад начался в пятницу вечером и усилился к выходным. Район на высоте свыше 4 900 метров оказался отрезанным из-за метра снега. К спасательной операции привлечены сотни жителей и спасателей, которым удалось эвакуировать 350 человек в поселок Цюдан.

Фотограф дикой природы Дун Шучан рассказал, что его группа из 20 человек столкнулась с ураганом вскоре после начала подъема. «Молнии и снегопад не прекращались. Мы промокли насквозь, несколько человек получили переохлаждение», — сказал он. По его словам, спуск проходил по обледенелым тропам, и многие постоянно падали.

Еще одна участница похода, Чэнь Гэшуан, отметила, что даже опытным альпинистам было крайне трудно. «Я просто счастлива, что выбралась», — сказала она.

Другие туристы сообщили, что их товарищи все еще находятся в горах и с трудом спускаются из-за глубокого снега. «Даже спасателям трудно пробиться — им приходится расчищать путь», — рассказала жена одного из застрявших мужчин.

По данным Reuters, некоторые группы каждые десять минут очищали палатки от снега, чтобы те не рухнули.

Инцидент произошел во время «Золотой недели» — национальных каникул в Китае, когда тысячи туристов отправляются в горы. В этом году октябрьская погода оказалась непредсказуемо суровой.

