Россиян заставят платить за войну в Украине 6.10.2025, 16:25

Кремль поднимает налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете и профинансировать армию.

Новая волна повышения налогов, которая стартует в России со следующего года, принесет в бюджет-2026 2,3 триллиона рублей дополнительных доходов. Об этом в понедельник, выступая в Совете Федерации, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Он напомнил, что в первую очередь речь идет о повышении ставки НДС — с 20% до 22%, которое, в свою очередь, скажется на бизнесе и ценах. «НДС может повлиять на финансовые результаты компаний, влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учитываем в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению», — цитирует Силуанова «Интерфакс».

Согласно пояснительной записке к закону о бюджете, за счет увеличенного НДС, власти рассчитывают собрать в следующем году дополнительно 1,189 трлн рублей. «Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджета, в следующем году мы рассчитываем в размере 2,3 трлн рублей», — сообщил Силуанов.

Помимо НДС, дополнительные деньги в казну принесет радикальная налоговая реформа для малого бизнеса: со следующего года порог дохода, который позволяет работать по упрощенной системе налогообложения, будет снижен с 60 до 10 млн рублей в год. Кроме того, запланирована отмена налоговых льгот для IT-компаний, которые сейчас платят страховые взносы по пониженной ставке 7,6% (она вырастет до 15%).

Новый бюджет показывает, что за войну за заплатят россияне, отмечает Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center. Деньги нужны казне, чтобы покрыть дефицит, возникший из-за гигантских оборонных расходов: в следующем году на эти цели заложено 12,9 трлн рублей, или почти 30% бюджета. А в совокупности силовики (включая армию, МВД, Росгвардию, СК, ФСИН и другие структуры) «съедят» почти 40% расходов казны. «Дыра» в бюджете, по расчетам Минфина, составит 5,7 трлн рублей в этом году, 3,8 трлн рублей — в следующем и еще 6,7 трлн рублей суммарно за 2027-28 гг.

Власти, очевидно, ищут способы стабилизировать положение дел в бюджете, и для этого поднимают налоги, а также режут расходные статьи, констатирует Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». Увеличение налоговой нагрузки может улучшить ситуацию с бюджетными доходами, но в то же время оно «ударит по потребительскому спросу, как следствие, замедлит экономический рост», предупреждает Суверов.

В текущем году правительство РФ уже провело крупнейшую за десятилетия налоговую реформу: был повышен налог на прибыль, введена дифференцированная шкала НДФЛ, а кроме того, выросли пошлины и акцизы, в том числе на топливо. По расчетам Минфина, это должно было принести в бюджет 3,6 трлн рублей за год и 17 трлн — за 2025-30 гг.

