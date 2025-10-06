закрыть
6 октября 2025, понедельник, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиян заставят платить за войну в Украине

  • 6.10.2025, 16:25
  • 1,616
Россиян заставят платить за войну в Украине

Кремль поднимает налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете и профинансировать армию.

Новая волна повышения налогов, которая стартует в России со следующего года, принесет в бюджет-2026 2,3 триллиона рублей дополнительных доходов. Об этом в понедельник, выступая в Совете Федерации, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Он напомнил, что в первую очередь речь идет о повышении ставки НДС — с 20% до 22%, которое, в свою очередь, скажется на бизнесе и ценах. «НДС может повлиять на финансовые результаты компаний, влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учитываем в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению», — цитирует Силуанова «Интерфакс».

Согласно пояснительной записке к закону о бюджете, за счет увеличенного НДС, власти рассчитывают собрать в следующем году дополнительно 1,189 трлн рублей. «Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджета, в следующем году мы рассчитываем в размере 2,3 трлн рублей», — сообщил Силуанов.

Помимо НДС, дополнительные деньги в казну принесет радикальная налоговая реформа для малого бизнеса: со следующего года порог дохода, который позволяет работать по упрощенной системе налогообложения, будет снижен с 60 до 10 млн рублей в год. Кроме того, запланирована отмена налоговых льгот для IT-компаний, которые сейчас платят страховые взносы по пониженной ставке 7,6% (она вырастет до 15%).

Новый бюджет показывает, что за войну за заплатят россияне, отмечает Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center. Деньги нужны казне, чтобы покрыть дефицит, возникший из-за гигантских оборонных расходов: в следующем году на эти цели заложено 12,9 трлн рублей, или почти 30% бюджета. А в совокупности силовики (включая армию, МВД, Росгвардию, СК, ФСИН и другие структуры) «съедят» почти 40% расходов казны. «Дыра» в бюджете, по расчетам Минфина, составит 5,7 трлн рублей в этом году, 3,8 трлн рублей — в следующем и еще 6,7 трлн рублей суммарно за 2027-28 гг.

Власти, очевидно, ищут способы стабилизировать положение дел в бюджете, и для этого поднимают налоги, а также режут расходные статьи, констатирует Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». Увеличение налоговой нагрузки может улучшить ситуацию с бюджетными доходами, но в то же время оно «ударит по потребительскому спросу, как следствие, замедлит экономический рост», предупреждает Суверов.

В текущем году правительство РФ уже провело крупнейшую за десятилетия налоговую реформу: был повышен налог на прибыль, введена дифференцированная шкала НДФЛ, а кроме того, выросли пошлины и акцизы, в том числе на топливо. По расчетам Минфина, это должно было принести в бюджет 3,6 трлн рублей за год и 17 трлн — за 2025-30 гг.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров