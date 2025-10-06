FT: Обращение России к гибридной войне - признак слабости 6.10.2025, 17:16

Эксперты призывают Запад реагировать решительно.

В Европе растет тревога из-за новой волны российской гибридной агрессии. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «мы не воюем с Россией, но уже и не живем в мире».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что «Европа находится в самой опасной ситуации со времен Второй мировой войны», пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Гибридная война России включает кибератаки, дроны и саботаж, которые не переходят в прямое военное столкновение, но подрывают безопасность континента. В последние недели российские беспилотники вторгались в воздушное пространство Польши и Эстонии, из-за чего временно закрывались аэропорты Копенгагена и Мюнхена.

Москва, по мнению экспертов, прибегает к этим методам из-за военной слабости и украинских ударов по нефтяным объектам, которые обеспечивают значительную часть доходов Кремля. Почти половина российских нефтеперерабатывающих заводов пострадала от атак беспилотников.

Часть аналитиков считает, что гибридная война — это признак ослабления России, а не подготовки к масштабному конфликту. Другие предупреждают, что эти действия могут быть пробными атаками для проверки реакции НАТО и раскола альянса.

Опасность заключается и в возможной эскалации по ошибке. Если российский саботаж приведет к массовым жертвам, например, крушению пассажирского самолета, это может быть воспринято как акт военной агрессии.

Эксперты призывают Запад реагировать решительно, но без перехода к прямому столкновению. Возможным ответом может стать «зеркальная» стратегия в серой зоне — использование киберопераций и экономического давления, чтобы показать Москве цену агрессии, не доводя дело до открытой войны.

