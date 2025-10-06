закрыть
6 октября 2025, понедельник, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: Обращение России к гибридной войне - признак слабости

  • 6.10.2025, 17:16
FT: Обращение России к гибридной войне - признак слабости

Эксперты призывают Запад реагировать решительно.

В Европе растет тревога из-за новой волны российской гибридной агрессии. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «мы не воюем с Россией, но уже и не живем в мире».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что «Европа находится в самой опасной ситуации со времен Второй мировой войны», пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Гибридная война России включает кибератаки, дроны и саботаж, которые не переходят в прямое военное столкновение, но подрывают безопасность континента. В последние недели российские беспилотники вторгались в воздушное пространство Польши и Эстонии, из-за чего временно закрывались аэропорты Копенгагена и Мюнхена.

Москва, по мнению экспертов, прибегает к этим методам из-за военной слабости и украинских ударов по нефтяным объектам, которые обеспечивают значительную часть доходов Кремля. Почти половина российских нефтеперерабатывающих заводов пострадала от атак беспилотников.

Часть аналитиков считает, что гибридная война — это признак ослабления России, а не подготовки к масштабному конфликту. Другие предупреждают, что эти действия могут быть пробными атаками для проверки реакции НАТО и раскола альянса.

Опасность заключается и в возможной эскалации по ошибке. Если российский саботаж приведет к массовым жертвам, например, крушению пассажирского самолета, это может быть воспринято как акт военной агрессии.

Эксперты призывают Запад реагировать решительно, но без перехода к прямому столкновению. Возможным ответом может стать «зеркальная» стратегия в серой зоне — использование киберопераций и экономического давления, чтобы показать Москве цену агрессии, не доводя дело до открытой войны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров