Как немцы относятся друг к другу

Воссоединение Германии произошло более трех десятилетий назад, но стереотипы и представления о жителях разных регионов остаются удивительно устойчивыми. Это подтверждают результаты эксклюзивного опроса, проведенного Свободным университетом Берлина (Freie Universität Berlin) по заказу издания Tagesspiegel к годовщине Дня германского единства, пишет DW

Исследователи опросили 1630 человек в возрасте от 18 до 69 лет, чтобы выяснить, насколько симпатичны им жители разных федеральных земель. Результаты показывают: симпатии во многом проходят по старым восточно-западным границам.

Берлинцы никому не нравятся

Участникам опроса задавали вопрос: «Насколько вы симпатизируете людям из других федеральных земель Германии?». Участники отвечали по шкале от минус пяти (очень неприятные) до пяти (очень симпатичные).

Выяснилось, что жители восточных земель склонны оценивать друг друга заметно теплее, чем жителей запада, и наоборот. Например, Баварию высоко оценивают западные немцы, а восточные соседи относятся к ней отрицательно. А поскольку на востоке Германии в целом живет меньше людей, то победителями рейтинга стали западные земли.

Безоговорочным лидером опроса стал Гамбург. О симпатиях к жителям этого города заявили большинство опрошенных. На втором и третьем месте — жители Шлезвиг-Гольштейна и Баден-Вюртемберга. Последние места рейтинга преимущественно принадлежат землям бывшей ГДР — Саксонии-Анхальт, Саксонии, Тюрингии.

При этом представители почти всех земель проявили обидное для столицы единодушие в отношении Берлина. Жители столицы заняли последнее место в рейтинге симпатий. Эксперты объясняют это тем, что Берлин ассоциируется с политическим центром страны, а значит и с негативными стереотипами о бюрократии. К этому, по словам политолога Ахима Хильдебрандта (Achim Hildebrandt), добавляется «общее неприятие мегаполисов и то, что часть населения воспринимает Берлин как рассадник пороков».

Все дело в ценах

Политолог Ахим Хильдебрандт считает, что подобные результаты отражают глубоко укоренившиеся клише. «Опрос фиксирует не столько реальные качества жителей тех или иных регионов, сколько проекции и стереотипы в головах людей», — цитирует эксперта Tagesspiegel. При этом, отмечает Хильдебрандт, важную роль играет и историческая роль земель в финансовой системе страны: бывшие «доноры» федерального бюджета чаще воспринимаются как более успешные и заслуживающие симпатии.

При этом экономическое неравенство между востоком и западом сохраняется до сих пор: при более низких зарплатах здесь выше уровень безработицы, а разрыв в накопленном богатстве остается значительным. Эти факторы влияют на восприятие и самоощущение жителей: многие опрошенные на востоке Германии чаще идентифицируют себя не с государством в целом, а с собственной землей или регионом.

Симпатии зависят от политических взглядов

Отношение к федеральным землям во многом определяется политическими убеждениями. На примере Берлина и Саксонии это особенно заметно: обе земли получили более низкие оценки, чем остальные, но по совершенно противоположным причинам.

Чем «левее» респонденты оценивают собственные политические взгляды, тем больше симпатии они испытывают к Берлину и тем более критично относятся к Саксонии. И наоборот — чем «правее» взгляды, тем выше симпатия к Саксонии и тем ниже она к Берлину.

«Берлин и Саксония представляют собой социальные противоположности: «левый» Берлин, с одной стороны, и «правая» Саксония, с другой», — объясняет политолог Ахим Хильдебрандт.

