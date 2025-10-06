Генштаб ВСУ анонсировал создание в Украине нового рода войск
- 6.10.2025, 18:09
В стране могут появиться киберсилы.
В составе Вооруженных сил Украины могут появиться новые войска — киберсилы. Проект соответствующего закона будет рассмотрен в Верховной раде 7 октября, сообщается в телеграм-канале Генштаба ВСУ.
«В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве», — говорится в сообщении.
7 октября в Верховной раде запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта № 12349 «О киберсилах Вооруженных сил Украины». Его разработала рабочая группа, в составе которой были специалисты Генштаба ВСУ.
Создать киберсилы в Украине предложили в октябре 2024 года. Тогда военные обсудили концепции нового рода войск с народными депутатами Украины. Проект рассматривали, учитывая опыт организации кибервойск в ведущих государствах мира, уточнили в Генштабе ВСУ.