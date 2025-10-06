Соболенко рассказала, как реагирует на негативные комментарии

Соболенко рассказала, как реагирует на негативные комментарии4
- 6.10.2025, 19:12
- 1,072
Первая ракетка мира также дала совет другим спортсменам.
Белоруска Арина Соболенко, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), заявила, что, каждому спортсмену стоит воспринимать хейт как шутку.
Наша соотечественница начнет свой путь на соревнованиях в Ухане со второго раунда.
«Я считаю, что каждому атлету стоит воспринимать негативные комментарии как шутку и ни в коем случае не погружаться в эту темную сторону соцсетей», — приводит слова Соболенко Tennis365.
Напомним, что Арина является действующей победительницей китайского «тысячника». В титульной встрече Соболенко одолела хозяйку кортов Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Соревнования в Ухане проходят на харде.