Соболенко рассказала, как реагирует на негативные комментарии 4 6.10.2025, 19:12

1,072

Первая ракетка мира также дала совет другим спортсменам.

Белоруска Арина Соболенко, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), заявила, что, каждому спортсмену стоит воспринимать хейт как шутку.

Наша соотечественница начнет свой путь на соревнованиях в Ухане со второго раунда.

«Я считаю, что каждому атлету стоит воспринимать негативные комментарии как шутку и ни в коем случае не погружаться в эту темную сторону соцсетей», — приводит слова Соболенко Tennis365.

Напомним, что Арина является действующей победительницей китайского «тысячника». В титульной встрече Соболенко одолела хозяйку кортов Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Соревнования в Ухане проходят на харде.

