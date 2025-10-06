закрыть
6 октября 2025, понедельник, 20:49
«Барселоне» и «Милану» разрешили провести матчи чемпионатов за рубежом

Каталонцы проведут матч в США, итальянцы – в Австралии.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) одобрил две заявки на проведение матчей европейских национальных лиг за рубежом, сообщает пресс-служба организации. Первая касается запланированного на декабрь матча «Вильярреала» и «Барселоны», который должен пройти в Майами; вторая — встречи «Милана» и «Комо», которая должна состояться в феврале в австралийском Перте.

В релизе отмечается, что решение было принято «с большой не охотой», а продиктовано оно тем, что «существующая нормативная база Международной федерации футбола (FIFA) в настоящее время пересматривается и не является в достаточной мере ясной и подробной». Также говорится, что исполнительный комитет UEFA принял запросы «в порядке исключения».

«Матчи лиги должны проводиться на родной земле», — подчеркнул президент UEFA Александр Чеферин. — «Иначе будут нарушены права преданных болельщиков, посещающих матчи, а сами соревнования подвергнутся искажению. Прискорбно, что пришлось разрешить перенос этих двух матчей. Это решение исключительное и не должно рассматриваться как создающее прецедент. Мы должны защищать целостность национальных лиг и обеспечить, чтобы футбол оставался на родине».

