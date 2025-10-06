Под Покровском дроны ВСУ впервые уничтожили российского боевого робота «Курьер» 6.10.2025, 21:03

2,190

Видео.

На Покровском направлении украинские военные уничтожили впервые уничтожили наземный роботизированный комплекс врага, предназначенный для боевого применения.

Об этом сообщает ОСУВ «Днепр».

Поражение произошло на прошлой неделе силами беспилотных систем 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Речь о российском НРТК «Курьер», который оснащен автоматическим гранатометом АГС-17.

Оккупанты дистанционно и скрытно направили НРК на равнинную местность — как можно ближе к защитникам Покровской агломерации, ожидая возможности для обстрела наших позиций.

Во время патрулирования этого сектора обороны экипаж украинских дронаров заметил НРК. После обнаружения вражеского объекта защитники Покровска запустили FPV и уничтожили вражеский наземный боевой дрон.

НРТК «Курьер» передвигается на гусеничной платформе с электродвигателями, оснащен автоматическим гранатометом АГС-17 и управляется через радиоканал. Дальность связи - от 3 до 10 км. «Курьер» имеет курсовую и поворотную обзорную камеру.

