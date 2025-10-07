закрыть
7 октября 2025, вторник, 14:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кубышки белорусов с начала года опустели уже на $1,2 миллиарда

  • 7.10.2025, 14:17
Кубышки белорусов с начала года опустели уже на $1,2 миллиарда

Белорусы остаются чистыми продавцами валюты.

В сентябре в очередной раз физические лица продали иностранной валюты больше, чем приобрели, свидетельствуют данные Национального банка Беларуси.

Объем покупки ими валюты составил 1,133 млрд долларов, продажи — 1,322 млрд. Итого – чистая продажа инвалюты в нале и безнале белорусами составила 189,2 млн долларов. А всего с начала года эта сумма достигла уже 1,2 млрд долларов.

А вот в корпоративном секторе ситуация противоположная.

Субъекты хозяйствования в сентябре купили валюты на 3,727 млрд и продали на 3,351 млрд долларов. Чистая покупка составила 375,5 млн долларов. С начала 2025 года корпоративный сектор является чистым покупателем валюты в размере 1,8 млрд долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников