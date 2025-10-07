Кубышки белорусов с начала года опустели уже на $1,2 миллиарда
- 7.10.2025, 14:17
Белорусы остаются чистыми продавцами валюты.
В сентябре в очередной раз физические лица продали иностранной валюты больше, чем приобрели, свидетельствуют данные Национального банка Беларуси.
Объем покупки ими валюты составил 1,133 млрд долларов, продажи — 1,322 млрд. Итого – чистая продажа инвалюты в нале и безнале белорусами составила 189,2 млн долларов. А всего с начала года эта сумма достигла уже 1,2 млрд долларов.
А вот в корпоративном секторе ситуация противоположная.
Субъекты хозяйствования в сентябре купили валюты на 3,727 млрд и продали на 3,351 млрд долларов. Чистая покупка составила 375,5 млн долларов. С начала 2025 года корпоративный сектор является чистым покупателем валюты в размере 1,8 млрд долларов.