Кубышки белорусов с начала года опустели уже на $1,2 миллиарда 7.10.2025, 14:17

Белорусы остаются чистыми продавцами валюты.

В сентябре в очередной раз физические лица продали иностранной валюты больше, чем приобрели, свидетельствуют данные Национального банка Беларуси.

Объем покупки ими валюты составил 1,133 млрд долларов, продажи — 1,322 млрд. Итого – чистая продажа инвалюты в нале и безнале белорусами составила 189,2 млн долларов. А всего с начала года эта сумма достигла уже 1,2 млрд долларов.

А вот в корпоративном секторе ситуация противоположная.

Субъекты хозяйствования в сентябре купили валюты на 3,727 млрд и продали на 3,351 млрд долларов. Чистая покупка составила 375,5 млн долларов. С начала 2025 года корпоративный сектор является чистым покупателем валюты в размере 1,8 млрд долларов.

