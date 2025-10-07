Рейс «Белавиа» из Минска в Эль-Аламейн экстренно приземлился в Москве 7.10.2025, 14:30

Фото: charter97.org

Названа причина.

Самолет «Белавиа» из Минска в Эль-Аламейн (Египет) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово из-за больного пассажира, сообщил 7 октября сервис информирования об авиаинцидентах Aviaincident.

Самолет вылетел из Минска 3 октября. В 14.52 в Домодедово поступил сигнал об инциденте с больным пассажиром. В аэропорту объявили тревогу с кодом авиационного происшествия «Синий». Этот сигнал означает, что инцидент произошел в полете.

В итоге чартер благополучно приземлился в 14.58 на запасной аэродром Домодедово. У борта также зафиксировали превышение посадочной массы, уточнил Aviaincident.

После этого самолет продолжил рейс и уже ночью 4 октября вернулся из Эль-Аламейна в Минск, следует из данных Flightradar. По информации сервиса, 6 октября этот же борт был перенаправлен в аэропорт российского Саратова, когда выполнял рейс из Минска в Анталию. Что стало причиной изменения маршрута — неизвестно.

Напомним, чартерная программа из Минска в Эль-Аламейн стартовала в конце мая 2025 года. Она продлится до середины октября.

