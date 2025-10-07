ЕС ударит санкциями по компаниям «теневого флота» России 2 7.10.2025, 16:39

Под санкции попадут фирмы, выдававшие ложные флаги для российских танкеров.

Евросоюз планирует внести в санкционный список три фирмы, которые выдали фальшивые документы о флаге определенной страны ряду танкеров «теневого флота» РФ, сообщает Bloomberg.

Журналисты ознакомились с документом, согласно которому в рамках 19-го пакета санкций ЕС предлагают наказать три фирмы, которые выдали ложные документы о флаге по меньшей мере восьми танкерам «теневого флота», которые уже под санкциями.

Компании приписали этим судам флаги Арубы, Кюрасао и Синт-Мартен. Эти малые островные страны в Карибском бассейне не входят в так называемый Парижский реестр официальных флагов для судов, то есть не предоставляют такой услуги.

Нидерланды ранее уже извещали Международную морскую организацию о том, что от имени Синт-Мартена – который является автономией в составе Нидерландов – выписывают фальшивые флаги.

Как ожидается, в новый санкционный пакет ЕС войдут еще 120 судов «теневого флота», что увеличит их общее количество в списке до более 560.

