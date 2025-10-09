В России началось обвальное падение производства стройматериалов 1 9.10.2025, 13:51

Заметнее всего «уронили» кирпич.

На российском рынке стройматериалов фиксируется резкое падение производства в связи с проблемами в строительной сфере, пишет «Коммерсант». Заметнее всего это сказывается на изготовлении строительного кирпича, которое, согласно подсчетам консалтинговой компании Neo, по итогам года может сократиться на 7,3% год к году, до 1,81 млрд условных штук. Согласно прогнозу аналитиков, к 2030 году производство этого материала может обвалиться на 43,2% к уровню 2025 года, до 1,02 млрд единиц. По оценке исполнительного директора СМПРО Евгения Высоцкого, выпуск керамического и силикатного кирпича в 2025-м также снизится на 7,3% в годовом выражении.

Падение производства коснется и других базовых видов стройматериалов. Выпуск железобетонных изделий по итогам текущего года сократится на 16,7%, а товарного бетона — на 3,7%, оценили в СМПРО. По расчетам Neo, производство бетона пока лишь замедлится: с роста в 3,9% по итогам 2024 года до увеличения на 3,6%, до 72,2 млн тонн, в 2025-м. Помимо кирпича и бетона падение выпуска затронуло также цемент, а также кровельные и керамические материалы, сказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Ключевой фактор сокращения производства — это замедление строительной активности, считают в Neo.

Согласно данным единой информсистемы «Наш.дом.рф», в январе–августе ввод индивидуального жилья в РФ упал на 5% год к году (до 47,3 млн кв. м), многоквартирного — на 6% (до 20,3 млн кв. м). Вторая причина — рост цен: в текущем году кирпич в среднем подорожал на 11,2% год к году (до 11,9 тыс. руб. за 1 тыс. условных штук), подсчитали в Neo. С 2020 года стоимость подскочила на 95,1%. Застройщики из-за этого переходят на другие материалы: сэндвич-панели, каркасные конструкции и т. д., отметила партнер практики «Инжиниринг» Neo Яна Лебединская. По словам заместителя коммерческого директора Asterus Татьяны Хлебалиной, девелоперы синхронизируют закупки стройматериалов с текущими и прогнозируемыми объемами строительства.

В этих условиях с рынка могут уйти часть мелких и средних производителей стройматериалов, отмечает ведущий инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев. По мнению Высоцкого, это коснется наиболее слабых компаний, включая те, у которых образовалась высокая кредитная нагрузка.

В Neo отметили, что отрасль могут поддержать проекты по возведению оборонительных сооружений на границе с Украиной, а также восстановление оккупированных российской армией территорий.

