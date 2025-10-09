закрыть
9 октября 2025, четверг, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России началось обвальное падение производства стройматериалов

1
  • 9.10.2025, 13:51
В России началось обвальное падение производства стройматериалов

Заметнее всего «уронили» кирпич.

На российском рынке стройматериалов фиксируется резкое падение производства в связи с проблемами в строительной сфере, пишет «Коммерсант». Заметнее всего это сказывается на изготовлении строительного кирпича, которое, согласно подсчетам консалтинговой компании Neo, по итогам года может сократиться на 7,3% год к году, до 1,81 млрд условных штук. Согласно прогнозу аналитиков, к 2030 году производство этого материала может обвалиться на 43,2% к уровню 2025 года, до 1,02 млрд единиц. По оценке исполнительного директора СМПРО Евгения Высоцкого, выпуск керамического и силикатного кирпича в 2025-м также снизится на 7,3% в годовом выражении.

Падение производства коснется и других базовых видов стройматериалов. Выпуск железобетонных изделий по итогам текущего года сократится на 16,7%, а товарного бетона — на 3,7%, оценили в СМПРО. По расчетам Neo, производство бетона пока лишь замедлится: с роста в 3,9% по итогам 2024 года до увеличения на 3,6%, до 72,2 млн тонн, в 2025-м. Помимо кирпича и бетона падение выпуска затронуло также цемент, а также кровельные и керамические материалы, сказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Ключевой фактор сокращения производства — это замедление строительной активности, считают в Neo.

Согласно данным единой информсистемы «Наш.дом.рф», в январе–августе ввод индивидуального жилья в РФ упал на 5% год к году (до 47,3 млн кв. м), многоквартирного — на 6% (до 20,3 млн кв. м). Вторая причина — рост цен: в текущем году кирпич в среднем подорожал на 11,2% год к году (до 11,9 тыс. руб. за 1 тыс. условных штук), подсчитали в Neo. С 2020 года стоимость подскочила на 95,1%. Застройщики из-за этого переходят на другие материалы: сэндвич-панели, каркасные конструкции и т. д., отметила партнер практики «Инжиниринг» Neo Яна Лебединская. По словам заместителя коммерческого директора Asterus Татьяны Хлебалиной, девелоперы синхронизируют закупки стройматериалов с текущими и прогнозируемыми объемами строительства.

В этих условиях с рынка могут уйти часть мелких и средних производителей стройматериалов, отмечает ведущий инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев. По мнению Высоцкого, это коснется наиболее слабых компаний, включая те, у которых образовалась высокая кредитная нагрузка.

В Neo отметили, что отрасль могут поддержать проекты по возведению оборонительных сооружений на границе с Украиной, а также восстановление оккупированных российской армией территорий.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук