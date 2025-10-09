Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 3 9.10.2025, 14:11

1,342

Ласло Краснахоркаи

Им стал венгерский писатель.

Шведская академия в Стокгольме сообщила, что Нобелевскую премию по литературе в 2025 году решили присудить Ласло Краснахоркаи, венгерскому писателю за «убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

Как завещал основатель Нобелевских премий — шведский ученый, изобретатель динамита и предприниматель Альфред Нобель, — награды в области литературы достоен тот, кто создал «самое выдающееся произведение в идеалистическом направлении».

Ласло Краснахоркаи – венгерский прозаик, сценарист. Родился в 1954 году в Дьюле (Венгрия). Изучал право и венгерскую литературу. Дебютировал в 1985 году романом «Сатанинское танго». Автор романов «Меланхолия сопротивления», «Война и война», «С севера гора, с юга озеро, с запада дорога, с востока река», «Возвращение барона Венкхейма». По сценариям Краснахоркаи всемирно известный венгерский режиссер Бела Тарр снял пять фильмов, в том числе ставшее культовым «Сатанинское танго».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com