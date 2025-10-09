закрыть
9 октября 2025, четверг, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

3
  • 9.10.2025, 14:11
  • 1,342
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
Ласло Краснахоркаи

Им стал венгерский писатель.

Шведская академия в Стокгольме сообщила, что Нобелевскую премию по литературе в 2025 году решили присудить Ласло Краснахоркаи, венгерскому писателю за «убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

Как завещал основатель Нобелевских премий — шведский ученый, изобретатель динамита и предприниматель Альфред Нобель, — награды в области литературы достоен тот, кто создал «самое выдающееся произведение в идеалистическом направлении».

Ласло Краснахоркаи – венгерский прозаик, сценарист. Родился в 1954 году в Дьюле (Венгрия). Изучал право и венгерскую литературу. Дебютировал в 1985 году романом «Сатанинское танго». Автор романов «Меланхолия сопротивления», «Война и война», «С севера гора, с юга озеро, с запада дорога, с востока река», «Возвращение барона Венкхейма». По сценариям Краснахоркаи всемирно известный венгерский режиссер Бела Тарр снял пять фильмов, в том числе ставшее культовым «Сатанинское танго».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук