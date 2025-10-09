Европарламент рекомендовал странам ЕС сбивать российские самолеты

Европарламент рекомендовал странам ЕС сбивать российские самолеты1
- 9.10.2025, 14:46
В случае их проникновения в европейское воздушное пространство.
В Европарламенте рекомендовали странам ЕС применять военную силу для перехвата и уничтожения российских военных самолетов в случае их проникновения в европейское воздушное пространство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Европарламента.
Соответствующая резолюция о «едином ответе» на российские атаки по территории ЕС одобрена большинством голосов депутатов. Документ поддержали 469 депутатов, против 97, воздержались 38.
В ней сказано, что Европарламент поддерживает все меры, направленные на согласованные и пропорциональные шаги в ответ стран ЕС в случае любых нарушений их воздушных границ вплоть до ликвидации потенциальных угроз с воздуха.
Европарламент также решительно осудил «безрассудные и эскалационные действия России» по нарушению воздушного пространства государств-членов ЕС и союзников по НАТО Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, а также преднамеренные вторжения дронов на критически важные объекты инфраструктуры в Дании, Швеции и Норвегии.