Путин извинился перед Алиевым

Путин извинился перед Алиевым1
- 9.10.2025, 15:21
- 2,706
Глава РФ признал ответственность за сбитый над Грозным самолет AZAL.
Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в четверг фактически признал ответственность России за крушение лайнера авиакомпании AZAL, которое произошло в декабре прошлого года. Он заявил, что «трагедия с самолетом произошла в небе над Россией», назвав в качестве одной из причин авиакатастрофы находившиеся в небе украинские беспилотники, передает «РИА Новости».
По словам российского президента, в день трагедии три украинских беспилотника вторглись на территорию РФ и две ракеты, выпущенные российскими силами ПВО, взорвались в нескольких метрах от самолета, в котором находились 62 пассажиров и пять членов экипажа, а «не поразили его напрямую». Лайнер был задет «скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами», сообщил Путин.
Также Путин напомнил Алиеву, что уже приносил ему извинения за то, что трагедия произошла в российском небе. Он выразил соболезнования семьям погибших при крушении лайнера, который был подбит в небе над Грозным и затем рухнул на территории Казахстана. Экипажу азербайджанского лайнера «было предложено совершить посадку в Махачкале», заявил Путин, однако, по его словам, летчики решили идти в аэропорт базирования.
Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с крушением самолета AZAL, подчеркнул президент РФ.