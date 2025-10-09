закрыть
9 октября 2025, четверг
The Economist: У Си Цзиньпина прогрессирует паранойя

  • 9.10.2025, 15:41
Си Цзиньпин

В Китае растет число исчезновений и задержаний бизнесменов.

В Китае стремительно увеличивается число задержаний предпринимателей и руководителей компаний в рамках так называемых антикоррупционных расследований, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из последних случаев стало исчезновение Юй Фасиня, главы Great Microwave Technology, специализирующейся на военных полупроводниках. Компания сообщила, что Юй был помещен в «лючжи» — внесудебную форму содержания под стражей, применяемую антикоррупционным ведомством Китая.

Первоначально система лючжи, созданная в 2018 году, была направлена против партийных и госчиновников, однако теперь активно используется и против бизнесменов. Задержания проходят без решения суда, а у заключенных нет доступа к адвокатам. Срок содержания может достигать восьми месяцев, а условия — крайне жесткие.

По данным The Economist, только с начала года исчезли 39 руководителей публичных компаний, что уже превышает рекорд прошлого года. Всего же количество задержаний выросло на 50% в 2024 году и достигло 38 000 человек, включая чиновников и предпринимателей.

Эксперты связывают рост задержаний с расширением антикоррупционной кампании Си Цзиньпина и ухудшением экономической ситуации. Местные власти, испытывающие дефицит бюджета, нередко проводят «рыбалку в чужих водах» — арестовывая бизнесменов из других регионов в поисках средств.

Дополнительное давление создает «черный список должников», куда вносятся даже известные миллиардеры, лишаясь права на перелеты и роскошные покупки. В 2025 году в этот список попали около 200 тысяч человек.

Растущие преследования, экономический спад и серия самоубийств предпринимателей усиливают атмосферу страха в деловых кругах. «Сегодня в Китае даже успешные бизнесмены чувствуют, что могут потерять не только бизнес, но и свободу», — отмечают аналитики.

